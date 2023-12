Hoewel we dit jaar veel mooie games hebben zien verschijnen, is het voor de industrie zelf niet direct een heel goed jaar. Veel ontwikkelaars hebben moeten snijden in het personeelsbestand en ook werden er studio’s gesloten.

Ook de Sony studio’s hebben hier wat van gemerkt. Zo werd PixelOpus gesloten en vielen er ontslagen bij Media Molecule en Bungie. Daarnaast zouden contracten van ingehuurde krachten bij Naughty Dog zijn opgezegd. Mogelijk dat het hier niet bij blijft.

Kotaku meldt dat ze in de gehackte documenten hebben gelezen dat er meer ontslagen op de loer liggen. Het zou om ongeveer 50 tot 75 plekken bij Insomniac Games gaan, maar het ligt lastig vanwege de kennis die verloren gaat en dat het mogelijk leidt tot meer vertrekken. Ook zou die ontwikkelaar hebben aangegeven dat ontslagen niet zou opleveren wat Sony zoekt.

Verder zou Sony van plan zijn om een first party studio te sluiten, maar welke is niet duidelijk. Kotaku deed navraag bij Sony, maar die wilde niet reageren. Het is ook niet duidelijk of de plannen in de tussentijd zijn gewijzigd.