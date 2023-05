De Amerikaanse ontwikkelaar PixelOpus werd in 2014 opgericht en in dat jaar brachten ze gelijk de game Entwined uit. In 2019 kwamen ze met Concrete Genie, wat een erg kleurrijk en vermakelijk avontuur was. Dit blijkt nu ook hun laatste project te zijn geweest.

Via Twitter heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt dat hun avontuur ten einde is gekomen. Sony gaat de studio op 2 juni sluiten als gevolg van een strategie evaluatie. De ontwikkelaar was bezig met een project samen met Sony Pictures Animation. Het is niet bekend wat daarmee gaat gebeuren.

Dear friends, our PixelOpus adventure has come to an end. As we look to new futures, we wanted to say a heartfelt thank you to the millions of passionate players who have supported us, and our mission to make beautiful, imaginative games with heart.

We are so grateful! ❤️🙏 pic.twitter.com/rQO2Cgvhnq

