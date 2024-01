Sony PlayStation biedt natuurlijk zelf controllers aan voor hun consoles, maar er zijn verschillende secundaire opties via third party producenten. Toch blijkt het voor bedrijven erg lastig om de concurrentie met Sony aan te gaan op het gebied van controllers produceren en uitbrengen.

Sony heeft een dominante positie op die markt binnen het PlayStation universum en dat is ze op een boete komen te staan. De Franse mededingingsautoriteit heeft Sony PlayStation een boete opgelegd van 13.5 miljoen euro omdat ze technische maatregelen hebben geïmplementeerd die third party fabrikanten het extreem moeilijk maakt om te concurreren.

De enige controllers die betrouwbaar en goed werken op de PlayStation 4 zijn de DualShock 4 controllers en controllers van andere partijen die een officiële licentie hebben. Controllers zonder licentie functioneren niet goed vanwege het verbreken van verbindingen en meer.

De autoriteit claimt dat Sony met opzet de richtlijnen voor gelicenseerde controllers erg vaag maakt, waardoor derde partijen moeite hebben om met eigen alternatieve opties te komen. Het gebrek aan transparantie in het licentieprogramma heeft dus geleid tot een boete.

Sony heeft nog niet gereageerd, dus het is afwachten of ze in beroep gaan.