Het gaat de PlayStation 5 voor de wind, dat is bij iedereen vast wel bekend. Sinds de console goed verkrijgbaar is, gaat de PlayStation 5 razendsnel over de toonbank en de verkopen lijken ook niet af te nemen. Met dit succes ziet Sony ook een groei van actieve gebruikers op het PlayStation Network en daar is nu een nieuw record gezet.

Tijdens de CES persconferentie van Sony afgelopen nacht heeft men aangekondigd dat het PlayStation Network in december 2023 123 miljoen actieve gebruikers heeft gezien. Dit is het grootste aantal actieve gebruikers dat ooit online is geweest in een maand tijd. Het vorige record was namelijk 112 miljoen, dit in december 2022.

In juli 2023 deelde Sony nog cijfers, toen zat het aantal actieve gebruikers in de maand ervoor (juni) op 108 miljoen. Het actieve gebruikersaantal schommelt dus een beetje en dat het toeneemt in de laatste maand van het jaar is op zich niet gek. Desalniettemin is een piek groei van 112 naar 123 miljoen toch wel erg indrukwekkend te noemen.