Nintendo heeft een gloednieuwe trailer uitgebracht van Mario vs. Donkey Kong. In de trailer wordt nieuwe informatie gedeeld; zo weten we nu dat het spel meer dan 130 levels en een lokale coöp modus zal bevatten.

De Switch-release van Mario vs. Donkey Kong introduceert nog meer gloednieuwe content. Zo zullen er twee nieuwe werelden beschikbaar zijn, genaamd Merry Mini-Land en Slippery Summit. Deze werelden zullen ook unieke gameplay mechanics en obstakels bevatten. Voor fans die heer en meester willen worden van Mario vs. Donkey Kong is er een Time Attack feature toegevoegd.

Het spel zal twee speciale speelstijlen met zich meebrengen: Casual en Classic. De Classic speelstijl geeft je de mogelijkheid om het spel precies zo te spelen als het was op de Game Boy Advance in 2004. De Casual speelstijl maakt het spel iets meer vergevend door de ervaring wat makkelijker te maken en spelers meer kansen te geven.

Mario vs. Donkey Kong is vanaf 16 februari beschikbaar voor de Nintendo Switch.