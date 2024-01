Alhoewel de Japanse ontwikkelstudio Game Freak vooral bekend is van de meest succesvolle mediaserie ter wereld, werkt de ontwikkelaar zo nu en dan ook wel eens aan andere games dan Pokémon. De studio heeft eind 2023 een nieuw handelsmerk geregistreerd voor iets genaamd ‘PAND LAND’, en dit zou best wel eens één van die andere games kunnen zijn.

Volgens Gematsu is de naam van het spel in Japan geregistreerd op 8 november 2023. Twee variaties van het logo werden op 28 december 2023 geregistreerd.

Afgelopen jaar maakte Game Freak bekend dat het werkte aan een nieuwe IP dat momenteel bekendstaat als Project Bloom. Het is niet bekend of PAND LAND de officiële naam wordt van Project Bloom of dat dit om een ander project gaat.