Een aantal ex-werknemers van Volition, dat in september de deuren sloot, hebben een nieuwe studio opgericht. De nieuwe studio, die de naam Shapeshifter Games draagt, is gebaseerd in de Verenigde Staten en is een co-development studio.

Als co-development studio zal Shapeshifter Games andere studio’s gaan ondersteunen bij de ontwikkeling van games. Volgens Matt Madigan, de baas van Shapeshifter Games, is het doel van de studio om “uitgevers en ontwikkelaars te helpen groeien met een duurzaam personeel model”.

Het is onbekend aan welke game(s) Shapeshifter Games nu precies werkt, maar volgens de LinkedIn van het bedrijf is er een samenwerking op poten gezet met een “grote uitgever”.