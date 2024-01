Ubisoft is het jaar 2024 uitstekend begonnen met de release van Prince of Persia: The Lost Crown en natuurlijk zit er meer in de pijplijn, al is het releaseschema van Ubisoft nog wat onduidelijk. Eén van de games die elk moment kan uitkomen is XDefiant, gezien die meermaals is uitgesteld maar in principe min of meer klaar is. Maar hoe zit het met de andere titels?

Uit een nieuw artikel van insider Tom Henderson op Insider Gaming blijkt dat Star Wars Outlaws nog in de eerste helft van dit jaar moet verschijnen. Dit is wat sneller dan verwacht, maar op zich begrijpelijk als Assassin’s Creed Red eind dit jaar moet uitkomen. Zo is er wat verdeling. Hiermee beaamt Henderson ook het Assassin’s Creed Red gerucht van gisteren.

Ook de games voor 2025 en 2026 zijn al enigszins ‘bekend’. Zo zou Ubisoft van plan zijn om de remake van Splinter Cell ergens volgend jaar uit te brengen, samen met een nieuw Ghost Recon deel dat zich afspeelt tijdens de fictionele ‘Naiman War’.

Voor de periode daarna, dus mogelijk eind 2025 en 2026 zouden er twee Far Cry-games op de planning staan: één hoofddeel en een extraction shooter spin-off. Verder zouden in die periode Assassin’s Creed Hexe en Invictus moeten verschijnen.

Hoe het zit met de Prince of Persia Remake en Beyond Good and Evil 2 is onduidelijk.