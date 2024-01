Tijdens The Game Awards in 2022 kondigde Ken Levine, bekend van BioShock, zijn nieuwe game Judas aan. Na volledige stilte in 2023 heeft Judas nu weer wat van zich laten zien, dit tijdens State of Play gisterenavond laat.

De ‘Wie is Judas’ trailer geeft een diepere kijk op de setting van de game, de personages en andere zaken die je zult kunnen beleven/ervaren in het avontuur. Ook ontbreekt het niet aan actie, wat zeker even het checken waard is.

Judas is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wanneer de game uitkomt is nog niet bekend.