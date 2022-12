Ghost Story, geleid door BioShock bedenker Ken Levine, heeft vannacht tijdens The Game Awards hun nieuwe game aangekondigd: Judas. Veel details zijn er nog niet over de game, maar de titel wordt omschreven als een first-person avonturen game met een focus op het verhaal.

Afgaande op de beelden zijn er duidelijk invloeden van BioShock in de gameplay terug te vinden, maar verdere informatie moeten we afwachten. Judas verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar wanneer precies is afwachten gezien er nog geen releasedatum is aangekondigd. De aankondigingstrailer bekijk je hieronder.