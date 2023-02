Liefhebbers van de BioShock-serie kregen afgelopen december goed nieuws te horen. De man achter de gewaardeerde reeks, Ken Levine, kondigde toen zijn nieuwe game aan: Judas. Buiten een trailer werd er verder geen informatie gegeven over deze titel, maar nu weten we iets meer over de release window.

In een financieel rapport van uitgever Take-Two Interactive is naar voren gekomen dat er 87 titels staan gepland tussen het fiscale jaar 2023 en 2025. Een game die hieronder valt is Judas. Dit betekent dat het nieuwe spel van Levine in ieder geval voor april 2025 in de winkels moet liggen.