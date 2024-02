CD Projekt RED werkt hard aan een nieuwe The Witcher-game (die momenteel nog de titel ‘Project Polaris’ draagt), maar je zou bijna vergeten dat er nóg meer Witcher op komst is. De Poolse studio is namelijk ook bezig met een remake van de allereerste game in de franchise.

Die game dateert inmiddels al van 2007 en dat is natuurlijk een tijd geleden. Er is heel wat veranderd in die tijd en natuurlijk moet de remake aan hedendaagse normen voldoen wat dus aanpassingen vereist.

Jakub Rokosz van CD Projekt RED sprak hierover met EDGE en stelde ons gerust: de remake zal een moderne game zijn die perfect speelbaar is voor het hedendaagse publiek. Dit impliceert ook een beetje dat het geen één-op-één remake zal worden, want verouderde en oubollige stukjes uit het origineel zullen veranderd (of verwijderd) worden.

“First and foremost, we need an honest, down-to-earth analysis of which parts are simply bad, outdated, or unnecessarily convoluted and need to be remade.”

Het is sowieso nog wel even wachten vooraleer de remake uitkomt, want eerst komt The Witcher 4 aan de beurt.