CD Projekt RED heeft het er maar druk mee: naast een uitbreiding voor Cyberpunk 2077 is er tevens een nieuwe Witcher-trilogie én een gloednieuwe IP in ontwikkeling. Daarbij heeft men de remake van de eerste Witcher-game grotendeels uitbesteed aan een andere partij. Bij monde van CEO Adam Kiciński is er nu een globale tijdlijn bekend.

De chef heeft namelijk tijdens een vragenronde van de Q3 financiële rapportage onthuld dat de remake van The Witcher pas ná The Witcher 4 zal komen (wat voor nu te boek staat als ‘Polaris’). Dit komt omdat er voor beide projecten gebruik wordt gemaakt van Unreal Engine 5, waar de Poolse studio nog de fijne kneepjes van aan het leren is. De remake zal vervolgens veel gebruikte technologieën en tools van Polaris erven, aldus Kiciński.

‘Coming back to The Witcher Remake and when it will come, yes, it will come after Polaris (The Witcher 4), which is a consequence of how we think about this project. I think that The Witcher Remake will be based in big part on technologies from Polaris, so it will be developed partially in parallel to Polaris, but once Polaris is launched, everything for Polaris will be then in the final shape, and it will be partially reused in the remake.’