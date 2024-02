Valiant Hearts: The Great War wist in 2014 veel indruk te maken op de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One en pc. Begin 2023 kwam diens vervolg uit, maar deze titel was alleen te spelen op mobiele hardware via Netflix. Het ziet er nu echter naar uit dat het spel binnenkort alsnog naar consoles komt.

VGC laat weten dat consoleversies van Valiant Hearts: Coming Home zijn voorzien van een leeftijdscategorie in Brazilië. Het gaat dan om de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Dat onaangekondigde games opduiken bij de verschillende rating boards betekent vaak dat deze ook daadwerkelijk uitkomen, dus het lijkt vooral een kwestie van tijd tot we een officiële bevestiging krijgen.