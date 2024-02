Sony laat regelmatig weten hoeveel exemplaren er van de PlayStation 5 zijn verkocht. Microsoft is daar al een tijdje geen fan meer van en we moeten daarom maar een beetje gokken hoeveel consoles zij hebben verkocht. Nu is er echter een duidelijk beeld geschept.

Take-Two Interactive heeft een rapport naar buiten gebracht met hun financiële resultaten van het laatste kwartaal. Daarin staat te lezen dat er op 31 december 2023 in totaal 77 miljoen consoles zijn verkocht van de negende generatie.

We weten dat Sony sinds 9 december 2023 de magische grens van 50 miljoen is gepasseerd. Dan blijft er 27 miljoen over voor de Xbox Series X|S. De verkopen van de Microsoft consoles zullen nog iets lager liggen, omdat er tussen 9 en 31 december 2023 gerust nog wat PlayStation 5-exemplaren over de toonbank zijn gegaan.

Het is tevens duidelijk dat Take-Two de Nintendo Switch niet tot de negende generatie consoles rekent. Als dit zo was, dan waren de totale verkopen natuurlijk veel hoger geweest dan 77 miljoen, aangezien de hybride handheld al bijna de 140 miljoen aantikt.