Assassin’s Creed: Nexus VR wist bij de pers eind vorig jaar best goed in de smaak te vallen. De virtual reality game waarin je in de schoenen stapt van verschillende bekende personages bood een boeiende ervaring. De goede ontvangst was natuurlijk goed nieuws voor Ubisoft, alleen heeft dit niet geleid tot goede verkopen.

CEO Yves Guilletmot heeft in een vergadering met investeerders laten weten dat de verkopen van Assassin’s Creed: Nexus VR ‘redelijk’ zijn, maar het zijn niet de cijfers waar de Franse uitgever op had gehoopt. Hoeveel keer de game precies is verkocht, is helaas niet gedeeld.

Ubisoft zal daarom niet nog meer geld gaan pompen in nieuwe VR-titels, zo meldt VGC. Daar zal het platform an sich ook meer voor moeten groeien.

“We have been a bit disappointed by what we were able to achieve on VR with Assassin’s Creed, It did okay, and it continues to sell, but we thought it would sell more, so we are not increasing our investment on VR at the moment, because it needs to take off.

“We have been very impressed by what Apple came up with, and we think it’s fantastic hardware, but we continue to look at this VR business as something that we have to look at but not invest too much in, until it grows enough.”