Tijdens The Game Awards werd de game Exodus onthuld, een sciencefiction actie-RPG waarin je in de schoenen stapt van de Traveller en je de taak hebt gekregen om een plek voor de mensheid te vinden in een nieuw sterrenstelsel. Matthew McConaughey spreekt de stem van de hoofdrolspeler in.

Nu heeft ontwikkelaar Archetype Entertainment een bijzonder detail onthuld in een nieuw persbericht. De game wordt namelijk door zowel Archetype Entertainment als door Certain Affinity ontwikkeld. Die laatste ontwikkelaar heeft voornamelijk gewerkt aan multiplayer onderdelen van franchises zoals Halo, DOOM en Call of Duty, maar nu mag het dus een gooi gaan doen naar hun eigen AAA-titel.

“We’re thrilled to be partnering with James, Chad, and the rest of the team at Archetype Entertainment. As one of the world’s premiere independent studios, we’ve worked on a huge variety of great games, but nothing quite like this exciting new Sci-Fi IP, EXODUS. Our mission is to add value in development across the board and to complement their efforts in bringing this amazing storytelling experience to players around the world.”