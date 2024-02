Special | Tomb Raider I – III Remastered – De Tomb Raider-franchise bestaat al meer dan 25 jaar, dus niet iedereen zal bekend zijn met de eerste delen uit de reeks. Om hier nu verandering in te brengen is Tomb Raider I – III Remastered uitgegeven. Zoals de titel al doet vermoeden, worden in deze bundel de eerste drie games in de vorm van een remaster aangeboden. Degene die wel bekend zijn met het begin van de Lara Croft avonturen, weten dat er wat werk aan de winkel is om gamers van vandaag de dag tegemoet te komen. Zo ga je qua besturing en leveldesign zowat terug naar de oertijd. Het is dan ook de vraag of er genoeg werk van de remasters is gemaakt om ook de huidige generatie gamers een leuke ervaring te bezorgen. Of is Tomb Raider I – III Remastered echt alleen voor diegenen die de oorspronkelijke games hebben gespeeld?

Niet hetzelfde

De eerste drie Tomb Raider delen zijn 3D avonturenspellen, waarin je met Lara Croft op ontdekkingsreis gaat door verschillende landen. Hier kom je vijanden tegen die je het leven moeilijk maken en je zult verschillende puzzels moeten oplossen om verder te geraken. Daarnaast zijn er collectibles en geheime kamers te vinden, waar eventuele belangrijke items verborgen kunnen liggen die je avontuur wat gemakkelijker zouden kunnen maken. Dit klinkt allemaal hetzelfde als de laatste drie delen in de serie, maar ze zijn niet bepaald met elkaar te vergelijken. De eerste drie avonturen werden namelijk gemaakt toen 3D nog in zijn kinderschoenen stond en ontwikkelaars nog veel moesten leren over hoe ze een goede besturing konden implementeren. De besturing en het leveldesign verschillen dus dag en nacht met wat je nu gewend bent.

Ouderwets in moderne tijd

De originele games maakten gebruik van zogeheten tank controls en ook nu kun je daar gebruik van maken. Aangezien deze manier van besturen niet bepaald intuïtief is en tevens zeer verouderd aanvoelt, is er ook de mogelijkheid om voor de moderne besturing te kiezen. Hiermee bestuur je Lara zoals je gewend bent van 3D-games vandaag de dag. Daardoor kan in principe iedereen met de games aan de slag. Alhoewel, het brengt zeker wel wat problemen met zich mee. De eerste drie Tomb Raider-titels zijn gemaakt voor de tank controls en dat zorgt regelmatig voor lastige situaties als je de moderne besturing gebruikt. Zo vraagt het springen naar en van platformen vaak om precisie die ‘pixel perfect’ is. Dat is met tank controls gemakkelijker voor elkaar te krijgen dan met de moderne besturing. Je zult dan echt even moeten overschakelen naar de ouderwetse besturing. Anders zul je uitermate gefrustreerd raken, omdat je bepaalde handelingen (haast) niet voor elkaar krijgt.

Tegenwoordig laten games je vaak weten waar je heen moet gaan of wat je moet doen, of je krijgt daar een subtiele hint voor. In de eerste avonturen van Lara is daar geen sprake van. Je moet zelf uitzoeken waar je bijvoorbeeld een hendel kunt vinden die een gesloten deur opent of waar een voorwerp zich bevindt voor het oplossen van een puzzel. Je kunt hierdoor (heel) veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar manieren om verder te komen in het avontuur. Ook dit kan voor frustratie zorgen als je games van vandaag de dag gewend bent. Idem dito wat betreft het niet direct springen als je de desbetreffende actieknop indrukt – wat te maken heeft met de eerder genoemde tank controls – en het krakkemikkige lock-on systeem tijdens het schieten. Om maar niet te spreken van het feit dat de moderne besturing niet goed wordt uitgelegd. Zaken die ‘nieuwkomers’ niet zullen waarderen, omdat het anders dan de standaard van nu is.

Niet voor iedereen

Betekent dit dat Tomb Raider I – III Remastered een slechte remaster is? Nou, nee. Deze collectie is simpelweg gericht op gamers die de originele titels daadwerkelijk hebben gespeeld en daar veel plezier aan hebben beleefd. Zij weten wat ze van deze games kunnen verwachten qua besturing en leveldesign. De drie avonturen van Lara zijn gewoon één op één overgenomen, dus voelen de geremasterde versies vertrouwd aan. Wat wel verandert is, is de grafische aankleding. De game is namelijk voorzien van hogere resolutie textures, betere belichting en meer detail. Tevens draait de game nu op een stabiele 60 frames per seconde in plaats van 30 fps, en de resolutie is naar 4K opgehoogd. De grafische verbeteringen zijn zeer smaakvol gedaan, waarbij de sfeer van de originele titels behouden blijft. Wat heel vet is, is dat je op elk moment kunt wisselen tussen de originele en geremasterde graphics. Dit gaat heel simpel met één druk op de knop. Het is heel erg tof om steeds te kijken hoe de game er vroeger uitzag en wat de technieken van vandaag de dag daarmee kunnen doen.

Wat minder leuk is, is dat je soms verplicht bent om te schakelen tussen oud en nieuw. Dit komt doordat de moderne graphics soms zo donker zijn dat je gewoon niet kunt zien waar je loopt. Vooral in Tomb Raider 3 komt dit vrij regelmatig voor. De camera wil ook nog wel eens vast komen te zitten, waardoor je zicht wordt belemmerd. Dit is inherent aan het origineel, maar het was fijn geweest als dit ook was aangepast. Dit zijn echter de enige minpunten die te noemen zijn als je iemand bent die de eerste drie Tomb Raider-games heeft gespeeld. De remasters zijn namelijk een geweldige nostalgietrip. Het daadwerkelijk op onderzoek uit moeten gaan om verder te kunnen komen in plaats van dat je constant bij de hand wordt genomen – zoals het geval is in games van vandaag de dag – en de precisie waar de game om vraagt qua besturing, zorgen voor een haast compleet frisse ervaring, ook al ga je terug in de tijd.

Conclusie

Of je Tomb Raider I – III Remastered leuk gaat vinden, hangt hoofdzakelijk af van of je de originele games hebt gespeeld of niet. De eerste avonturen van Lara Croft zijn namelijk doordrenkt met verouderde mechanieken, en dat ga je simpelweg niet waarderen als je de 3D avonturengames van vandaag de dag gewend bent en iets soortgelijks verwacht. Zelfs de mogelijkheid om met een moderne besturing te spelen zal hier geen verandering in brengen. Het leveldesign is namelijk afgestemd op de tank controls, en het ‘pixel perfect’ springen werkt gewoon niet zo lekker met de moderne manier, wat kan leiden tot extreem frustrerende momenten. Echter, als je een grote fan bent van de eerste drie games, dan weet je wat je kunt verwachten en kun je je veel gemakkelijker aanpassen op de oude mechanieken. Voor deze gamers is Tomb Raider I – III Remastered dan ook een hele leuke nostalgietrip.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.