Tomb Raider I-III Remastered is voorzien van een nieuwe patch. Deze lost een aantal problemen op en brengt een leuke extra met zich mee voor degene die de game hebben aangeschaft voor de huidige generatie consoles.

Als je een PlayStation 5 of Xbox Series X hebt, kun je na het installeren van de nieuwe patch het spel in 4K en 120 frames per seconde spelen. Dit was voor de patch 60fps. Daarbuiten zijn er nog een aantal bugs aangepakt en grafische verbeteringen doorgevoerd die voor alle platforms gelden.

Deze patch notes zijn als volgt en meer over de game lees je hier: