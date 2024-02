Tomb Raider I-III Remastered verschijnt op 14 februari en is een high-end remaster van de oorspronkelijke drie PlayStation-games. Eerder heb je al kunnen lezen dat deze uitgave met verschillende leuke extra features komt. Nu weten we ook hoeveel ruimte de games als trilogie op je PlayStation 5 in beslag zullen nemen.

Waar de vereiste opslag voor Final Fantasy VII Rebirth werkelijk gigantisch is, zo weinig stelt het voor bij Tomb Raider I-III Remastered. De hele collectie vraagt volgens PlayStation Game Size slechts 3.963GB. Op pc is het naar verwachting zo’n 5GB en op de Xbox Series X|S 4GB.

Dat heb je dus zo binnen, maar alsnog wordt er een preload aangeboden. Kopers van de game in de PlayStation Store kunnen de collectie vanaf 12 februari binnenhalen.