Voor Final Fantasy-fans kan het niet snel genoeg 29 februari zijn. Dan ligt namelijk Final Fantasy VII Rebirth in de winkels. Ga jij dit spel ook aanschaffen? Zorg er dan wel voor dat je genoeg vrije ruimte op je SSD hebt.

Dat Final Fantasy VII Rebirth een gigantische game gaat worden was al bekend, dan hebben we het over de speelduur van het avontuur. Dankzij PlayStation Game Size weten we nu echter ook dat de bestandsgrootte in hetzelfde straatje valt: gigantisch. De RPG neemt namelijk 145,25GB van je SSD in beslag.

Het gaat hier om versie 1.001.00, maar de kans is groot dat er nog een day one patch bijkomt. Zorg er dus voor dat je genoeg ruimte hebt alvorens de game op 29 februari uitkomt. Als je de game hebt aangeschaft via de PlayStation Store, kan je de titel op 27 februari al preloaden.