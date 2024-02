Er doen al een aantal jaar geruchten de ronde dat er een nieuwe Twisted Metal-titel zal verschijnen, maar Sony bleef altijd stil. Als we nu een geheel nieuw gerucht mogen geloven hoeven we niet lang meer te wachten op de eerste beelden van deze game.

VGC journalist Jordan Middler heeft aan zijn volgers op X gevraagd welke PlayStation-franchise zij graag weer terug wilden zien. Een van de titels die werd geopperd was Twisted Metal. Het antwoord van Middler daarop was dat we daar niet lang meer op hoeven te wachten.

Het ziet er dus naar uit dat de journalist aan informatie is gekomen omtrent een nieuw Twisted Metal-deel. Deze game zou worden gemaakt door Lucid Games, de ontwikkelaar achter Destruction Allstars.