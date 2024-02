Na meerdere geruchten dat Xbox first-party games zou uitbrengen voor de PlayStation en Nintendo Switch, werd dit twee weken terug daadwerkelijk bevestigd. Er verschijnen vier games op andere platformen en één van die games is Sea of Thieves, waarvan we nu weten dat een Microsoft-account vereist zal zijn om het spel op de PlayStation te kunnen spelen.

Spelers zullen hun PlayStation-account kunnen linken met hun Microsoft-account. Als je dan via je Microsoft-account inlogt, zou je toegang krijgen tot cross-platform play, crew voice chat, proximity chat en meer, volgens journalist Stephen Totilo.

Sea of Thieves is vanaf 30 april beschikbaar voor de PS5. Microsoft bracht ook al Pentiment uit voor de PS5, Hi-Fi Rush en Grounded zullen nog volgen.