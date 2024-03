Vorige zomer werden we (aangenaam) verrast door Remnant II, een chaotische RPG waarin je solo of met vrienden heel wat uitdagende vijanden moet zien af te knallen. Die nadruk op coöp wordt nu nog eens benadrukt, want dankzij een nieuwe update kan je met nóg meer mensen de game spelen: crossplay is namelijk vanaf nu beschikbaar voor alle platformen waarop de game beschikbaar is (PlayStation, Xbox en pc). De functie werd meermaals aangevraagd door de community en het moment is nu eindelijk hier.

Regisseur David Adams had het volgende te zeggen in een persbericht:

“Cross-play has been one of the most player-requested features for Remnant II, and our community has been so awesome waiting patiently for this feature to roll out. We’re so excited to launch this update today as the team has been working hard to make it a reality. There’s even more Remnant II content to come, including the second downloadable content!”

Tegelijk is ook het “Aberration Domination” evenement opnieuw live gegaan en dit zal tot 5 maart duren. Neem deel aan het evenement om zo ‘corrupted’ wapens te kunnen maken! Meer info over Remnant II lees je in onze review.