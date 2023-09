De laatste update voor Remnant II bracht een aanzienlijke lijst aan aanpassingen/verbeteringen met zich mee. Er staat nu een nieuwe patch op het punt om uitgebracht te worden, die hetzelfde zal doen.

Principal designer Ben Cureton heeft via een X-post laten weten dat er zeer binnenkort een nieuwe update beschikbaar zal worden gesteld voor Remnant II. Deze update zal de performance van het spel verbeteren en enkele bugs aanpakken. Bovendien wordt er een “potato modus” toegevoegd.

Hier is wat er nog meer sowieso wordt aangepakt met de aankomende patch:

Coop Item Pickup Hitch

Fix Weapon Deconstruction (Material Refund)

Engineer Mist Dash Enabled

Engineer Back Evade Stamina Fix

Dozens of Enemy Updates

Many Weapon & Mod Fixes

Many Trinket & Item Fixes

Many Consumable Fixes

Proper EXP rewards with Summons last-hitting (this includes Minions, Companion, and Turrets)

… and lots more! This patch is mostly about bug fixes and performance updates with a bit of Q.O.L, too! Let’s go!