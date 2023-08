Remnant II verscheen onlangs en het blijkt een behoorlijke hit te zijn. De game wordt op alle platformen waarop het is verschenen veel gespeeld en ook de reviews liegen er niet om. Wat wij van de game vinden lees je binnenkort, gezien we nog met de titel bezig zijn.

Toch is niet alles op en top in orde en daarom heeft ontwikkelaar Gunfire Games een hotfix uitgerold, dit specifiek op de Xbox Series X|S. Deze snelle update is gericht op het aanpakken van wat issues die een blokkade voor de progressie zouden kunnen vormen.

Het ziet er naar uit dat de problemen zich voornamelijk op de Xbox Series X|S voordoen, gezien de update enkel voor dat platform is uitgebracht. Hieronder de details van de update, die tevens gericht is op het verbeteren van de performance.

Xbox Series X|S patch notes:

We’ve released a hotfix to Remnant 2 for Xbox Series X|S with performance improvements, the option to turn motion blur/on off, bug fixes and toning down the player’s voice over comments as requested previously by Early Access players.

Build Number: 1.0.0.9

[GENERAL]

Toned down the player VO comments.

Added option in menu to turn motion blur on/off.

[FIXES]