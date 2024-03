Greedfall wist aardig in de smaak te vallen bij pers en gamers en daarom mocht Spiders aan een vervolg werken. Er is alleen nog niet veel bekend over Greedfall 2: The Dying World, maar Spiders liet eind vorig jaar weten binnenkort meer over de RPG te vertellen. De ontwikkelaar heeft woord gehouden en is nu met meer details naar buiten getreden.

Deze zomer zal het tweede deel van Greedfall als early access-titel beschikbaar worden gesteld via Steam. Om spelers alvast te laten weten wat ze ongeveer van de game kunnen verwachten zijn er wat details gedeeld.

Greedfall 2: The Dying World is een op zichzelf staand verhaal, maar je zal personages uit de eerste game tegen kunnen komen en er zullen verhalen ter ore komen die zich hebben afgespeeld in het eerste deel. Je zal meer personages tegenkomen die je aan je team kan toevoegen dan in het origineel, waardoor de mogelijkheden om relaties op te bouwen nog complexer zullen zijn.

In de zomer zal er dus een early access-versie van Greedfall 2 beschikbaar worden gesteld op Steam. Hierin kan je het eerste gedeelte van het spel spelen. Je kan je eigen personage vormgeven en er zijn verschillende regio’sn te bezoeken. Gaandeweg zullen er updates beschikbaar worden gesteld, die nieuwe content toevoegen. De roadmap hiervan check je hieronder.