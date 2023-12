Vorig jaar werd GreedFall 2: The Dying World aangekondigd, een vervolg op de RPG van ontwikkelaar Spiders uit 2019. Die eerste game kende zijn gebreken, maar was uiteindelijk een prima game: een sequel is dus eigenlijk de perfecte gelegenheid voor de ontwikkelaar om te leren van hun fouten.

Na de aankondiging hebben we echter eigenlijk niets meer gehoord over dit vervolg, maar daar zou binnenkort verandering in moeten komen. Op X liet de ontwikkelaar namelijk weten (als antwoord op de vraag van een fan) dat we aan het begin van 2024 meer nieuws mogen verwachten over deze game.

You may want to wait the first couple months of 2024 👀 — Spiders (@spidersgames) December 12, 2023

Nog even geduld dus!