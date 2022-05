Greedfall was geen perfecte game, het wist toch zeker een leuke ervaring voor te schotelen. De game kwam vorig jaar ook uit voor de huidige generatie consoles en nu hebben Spiders en Nacon laten weten dat er een vervolg op komst is.

De volledige naam van het vervolg op Greedfall is ‘Greedfall 2: The Dying World’ en zal uitkomen op consoles en pc. Het is alleen nog niet bekend welke consoles er worden bedoeld. Het origineel kwam uit voor de PlayStation 4 en Xbox One, maar of deze weer van de partij zullen zijn is gissen. Het is de bedoeling dat de game in 2024 zal verschijnen.

Greedfall 2 is op papier dan wel een vervolg, de game speelt zich drie jaar voor het eerste deel af. Het tweede deel zal voortborduren op het origineel en nieuwe gameplaymechanieken introduceren, waaronder meer strategische combat.

Net zoals het eerste deel kan je je vrij bewegen in de wereld, die nu nog groter is dan het origineel. Je zal tevens nieuwe personages ontmoeten en nieuwe facties tegenkomen.