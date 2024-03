We weten eigenlijk nog maar verdomd weinig van Star Wars: Outlaws. Na de aankondigingstrailer bleef het behoorlijk stil. Nu komt het volgende wat we over deze titel horen uit de hoek van Nvidia, die middels de onderstaande video mededeelt dat Star Wars: Outlaws bij zijn release direct voorzien zal zijn van ondersteuning voor DLSS 3, ray tracing én Nvidia Reflex.

In de video krijgen we ook wat korte gameplay clips te zien waarin al deze opties ingeschakeld zijn. Of Star Wars: Outlaws ook soortgelijke technieken van concurrent AMD zal ondersteunen is vooralsnog niet bekend. Star Wars: Outlaws zal dit jaar nog verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.