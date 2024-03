Delta Force is na jaren van afwezigheid weer terug. Althans, de franchise is opgepakt door de Tencent studio Timi Studios en wordt dus niet meer door de oorspronkelijke ontwikkelaar NovaLogic gemaakt, die failliet is. De bekende formule van Delta Force wordt omgetoverd naar iets wat beter past bij de huidige shooters op de markt. Dit houdt in dat het onder meer fast-paced is en dat er volop actie aanwezig is.

Dat is ook wel te zien in de onderstaande beelden, die je ongeveer 4 uur aan footage laten zien. De beelden zijn afkomstig van een Chinese livestream en hierin worden diverse aspecten uitgelicht. Zo zien we natuurlijk gameplay en ook maken we kennis met andere features zoals de Armory en veel soorten wapens. Halverwege de video zien we ook meer gevechten met voertuigen, dus ook daar krijg je nu een beter beeld bij.