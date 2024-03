Slender Man: wie kent hem nou niet? Deze creepy ‘urban legend’ figuur spookt inmiddels al jaren rond op het internet en er zijn al talloze games, films en andere bewerkingen van zijn legende verschenen. Eén van die bewerkingen was Slender: The Arrival, een game die oorspronkelijk in 2013 uitkwam als sequel op Slender: The Eight Pages. Die game maakt nu een comeback en Slender Man komt ditmaal wel heel dichtbij!

Slender: The Arrival krijgt namelijk een VR-versie voor zowel PlayStation VR 2 als Steam en deze zal verschijnen op 13 september (wat ’toevallig’ op een vrijdag valt). Er werd een korte teaser online gezet, die je hieronder al kan bewonderen.