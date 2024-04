Het is alweer april en daarmee betreden we de vierde maand van het jaar 2024. Zoals gebruikelijk op de eerste dag van de maand hebben we altijd even een overzicht met nieuwe releases, die voor de komende weken gepland staan.

Hieronder alle bevestigde games die in april uitkomen, al zal het daadwerkelijke aantal zoals altijd hoger liggen. Voor de actuele releases per week adviseren we je de PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store en pc verkoopplatformen in de gaten te houden.

Week van 5 april

Freedom Planet 2 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Turbo Golf Racing (PS5/XSX)

Week van 12 april

Geen releases

Week van 19 april

Sker Ritual (PS5/XSX/Pc)

Grounded (PS5)

Planet of Lana (PS4/PS5/Switch)

Week van 26 april

Tales of Kenzera: ZAU (PS5/XSX/Switch/Pc)

Stellar Blade (PS5)

MX vs ATV Legends: 2024 Monster Energy Supercross Edition (PS5/XSX)

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Top Spin 2K25 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

SAND LAND (PS4/PS5/XO/XSX)

Week van 3 mei

El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster (Switch)

Sea of Thieves (PS5)

MotoGP 24 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Nog een titel die jou aanspreekt deze maand? Laat het hieronder weten.