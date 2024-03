Het heeft even mogen duren na het nodige uitstel, maar Call of Duty liefhebbers kunnen nu ook met Warzone aan de slag op hun mobiele apparaten. Call of Duty: Warzone Mobile is namelijk wereldwijd live gegaan en dat gaat uiteraard gepaard met een launch trailer.

In deze launch trailer zien we de bekende Call of Duty editing stijl. Volop actie, de bekende slow-motion momenten, diverse voertuigen en natuurlijk veel wapens komen voorbij. Dit wordt gecombineerd met een prima deuntje die de chaos op het slagveld nog eens versterkt. Benieuwd wat Warzone Mobile te bieden heeft? Check dan zeker even de trailer.

Meer informatie over de game kan je hier vinden.