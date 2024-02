Er wordt al een lange tijd gewerkt aan Call of Duty: Warzone Mobile en de release is ook een paar keer vooruit geschoven, maar nu hebben we goed nieuws. Activision heeft aangekondigd dat de mobiele variant van de populaire Battle Royale-game op 21 maart lanceert voor iOS en Android.

Met de release van deze game keert een geliefde map weer terug: Verdansk. Deze map zal 120 spelers ondersteunen, maar ook kan je aan de slag op het kleinere Rebirth Island, waarop in totaal 48 man het met elkaar uit zal vechten. Op de eerste map wordt Battle Royale gespeeld, op Alcatraz Resurgence.

De game zal ook een gewoon multiplayer component bevatten, zo kan je wapens levelen en lekker knallen in Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed en Search & Destroy op de maps Shipment, Shoot House, Scrapyard en meer. De modi zijn ook in hardcore te spelen.

Hieronder een trailer die nieuwe beelden laat zien.