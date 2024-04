Review | Dragon’s Dogma 2 – Twaalf jaar na de release van het origineel is de tijd dan eindelijk aangebroken: Dragon’s Dogma 2 is verkrijgbaar. Hoewel de vraag naar een vervolg steeds groter werd, was het kort na de release van Dragon’s Dogma helemaal niet vanzelfsprekend dat er een vervolg zou komen. De game werd matig ontvangen en het was pas later, dankzij prijsverlagingen en de release van de Dark Arisen-versie, dat het spel aan populariteit won. Sindsdien is Dragon’s Dogma zijn cultstatus ontgroeid en was het verlossende woord dan eindelijk daar in 2022: deel 2 zou een feit worden. Weet Dragon’s Dogma 2 fans tevreden te stellen, of zal het eerste deel nog altijd de favoriet blijven? Wij hebben het voor je uitgezocht.

Sta op, Arisen

Net zoals in het originele Dragon’s Dogma stap je in de schoenen van de Arisen, een persoon wiens hart gestolen is door een ‘great dragon’, wat de katalysator is van jouw avontuur om je hart terug te krijgen. Dit doe je niet alleen, je hebt namelijk ook maximaal drie Pawns tot je beschikking. Eén van de Pawns is er één die je zelf creëert, de andere twee zijn Pawns van andere spelers die je op elk moment kunt inhuren en vervangen. Inhoudelijk is het verhaal vrij basaal en komt het op veel vlakken overeen met het verhaal van de eerste game doordat het uitgangspunt in principe hetzelfde is. Dit lijkt expres gedaan te zijn, want ook al heet het spel Dragon’s Dogma 2, lijkt dit in alle aspecten op een redo. Het nummertje mist zelfs wanneer je je in het hoofdscherm bevindt en de game luidt dan simpelweg ‘Dragon’s Dogma’. Daarmee is gelijk een belangrijke vraag beantwoord: nee, je hoeft Dragon’s Dogma 1 niet gespeeld te hebben om deel twee te spelen. Sterker nog: de ervaring is alleen maar beter als je Dragon’s Dogma niet recent hebt gespeeld.

In Dragon’s Dogma 2 zijn er geen interessante verhaallijnen en geen personages waarin je je kunt verdiepen. Dragon’s Dogma is een game die vooral zijn wereld en gameplay laat spreken, dus je hoeft geen interessant verhaal te verwachten, want dat is er immers niet. Daarnaast is het hoofdverhaal een stuk korter dan verwacht. Er is een punt waarop je denkt dat je ongeveer op de helft van het verhaal bent, maar in werkelijkheid heb je dan nog maar een paar kleine uren te gaan voordat je bij het eindgevecht belandt. Het is dat er nog aardig wat zijmissies zijn en Dragon’s Dogma je constant motiveert om op avontuur te gaan, waardoor je je minder op het hoofdverhaal focust. Anders zou de korte duur het hoofdverhaal ons een stuk meer teleurgesteld hebben laten voelen.

Het avontuur roept

Waar Dragon’s Dogma 2, net als zijn voorganger, echt in uitblinkt, is de gameplay. Het verkennen van de weelderige open wereld met zijn bossen, bergen en uitgestrekte vlaktes gevuld met gevaar en mysteries is datgene waarmee je het meeste van je tijd zult vullen, en wat een genot is dat. Het ene moment wandel je rustig door een dichtbegroeid bos, het andere moment word je aangevallen door een groep aardmannetjes en een cycloop, vlieg je op de rug van een griffioen en stuit je op een grot waarin een heuse Gorgon rondwaart. Je weet nooit wat je tegenkomt wanneer je door de twee regio’s Vermund en Battahl reist, maar één ding is altijd zeker: je gaat iets vinden. En of je dat overdag of ’s nachts doet, maakt ook nog eens een verschil, want het verhullende effect van het holst van de nacht maakt alles net even iets spannender.

Zoals misschien al duidelijk is, is er veel gevaar in de wereld van Dragon’s Dogma. Gelukkig heb je een arsenaal aan vechtstijlen en vaardigheden tot je beschikking dankzij de Vocations, die in principe overeenkomen met een class-systeem. Aan het begin van de game kun je voor jezelf en je Pawn kiezen uit vier verschillende Vocations: Fighter, Thief, Mage en Archer. Elke Vocation heeft zijn eigen wapens, vaardigheden, maar ook voordelen en nadelen. Je kunt de rang van je Vocation verhogen en op die manier meer vaardigheden vrijspelen. Je bent ook niet gebonden aan de keuze die je aan het begin maakt; je kunt in principe op elk moment van Vocation veranderen door een herberg te bezoeken. Dat is maar goed ook, want tijdens het spelen van Dragon’s Dogma kun je nog zes andere Vocations vrijspelen, zoals Magick Archer en Trickster, wat zorgt voor meer dan genoeg variatie in gevechten.

De combat zelf is eenvoudig maar zeer vermakelijk, meeslepend en op bepaalde momenten uitdagend, vooral wanneer je oog in oog staat met meerdere grote monsters tegelijk, zoals een draak en een mantichora. Om te kunnen overleven tegen deze monsters is het belangrijk dat je jezelf en je team goed uitrust, een goede balans in Vocations hebt, en natuurlijk een hoog genoeg level hebt. De gevechten vervelen niet snel omdat er echt van alles kan gebeuren tijdens deze confrontaties. Een griffioen kan opstijgen terwijl je op zijn rug klimt, en een cycloop kan struikelen om vervolgens met zijn voeten en armen van de ene naar de andere richel te grijpen. Dit soort momenten komen talloos voor in Dragon’s Dogma en gebeuren, voor zover wij hebben gemerkt, geheel willekeurig.

Meer Dragon’s Dogma

Wanneer je Dragon’s Dogma 2 begint te vergelijken met het eerste deel, zul je al snel tot de conclusie komen dat er eigenlijk niet heel veel veranderd is. Het spel is een stuk mooier, maar de combat voelt bijna identiek, het systeem rondom de Pawns is nog exact hetzelfde en je zult nog steeds vooral veel moeten lopen aangezien fast travel ook in Dragon’s Dogma 2 gelimiteerd is en verbonden is aan reizen tussen steden en de relatief zeldzame ferrystones, die het mogelijk maken om van waar dan ook naar een portcrystal te teleporteren. Misschien is het maar goed ook dat Dragon’s Dogma 2 meer van hetzelfde is maar dan beter, anders zou het spel misschien al snel de dingen verloochenen die de game juist zo uniek maakte in 2012. Waar wél iets meer vernieuwing en variatie in had mogen zitten zijn de vijandtypes. Na een tijdje heb je het wel gehad met de zoveelste aardman, wolf of harpij.

De uitgebreide character creator van Dragon’s Dogma 2 is een grote verbetering ten opzichte van die in het eerste spel. Waar je het eerst vooral met heel veel presets moest doen, kun je nu zo goed als alles zelf helemaal finetunen door allerlei verschillende sliders te gebruiken. Bereid je voor om ongeveer een uurtje bezig te zijn met het maken van jouw personage en je Pawn. Niet in de laatste plaats belangrijk om dit de eerste keer goed te doen, want om je personage of Pawn daarna aan te passen, zul je een speciaal item moeten verkrijgen. Dit item was initieel heel gelimiteerd beschikbaar in het spel en zou je anders moeten aanschaffen door middel van microtransacties. Gelukkig is er wat controverse geweest rondom deze microtransacties, waardoor Capcom in de recente update van vorige week het aantal dat je in het spel kan krijgen heeft opgehoogd.

Worstelen met drukte

Waar het grafisch tip top in elkaar zit en het spel standaard wordt gerenderd in 4K, zijn er op performancevlak nog wel wat verbeterpunten. Zo geeft de game je niet de keuze in verschillende grafische modi om bijvoorbeeld wat visuele kwaliteit in te leveren voor betere prestaties. Dat is op zich geen probleem als het spel draait als een zonnetje, maar dat doet het niet altijd. Het spel heeft een uncapped framerate die meestal wel stabiel tussen de 30 en 40 fps blijft, maar er zijn momenten in drukke steden en tijdens hectische gevechten waar de framerate een duikvlucht neemt richting de 25 fps, wat toch wel een beetje de flow van de gameplay verstoort. Capcom heeft middels een update nu wel een patch uitgebracht om de framerate te limiteren tot 30 fps en de optie om Ray tracing uit te zetten. Dit zorgt voor een stabielere ervaring, maar met ray tracing aan zijn er nog heel soms momenten dat de framerate ietsjes onder de 30 zit. Dankzij de limitatie zijn deze kleine verschillen gelukkig minder merkbaar.

Dynamisch en episch

De soundtrack van Dragon’s Dogma 2 is gevuld met muziekstukken die perfect aansluiten op de situatie. Op het moment dat je een gevecht begint, hoor je de intensiteit in de muziek toenemen en voelt het alsof je leven op het spel staat. Wanneer je op het punt staat om een grote vijand te verslaan, verandert de muziek naar een stuk dat hoopvol en triomfantelijk klinkt, met het hoogtepunt wanneer je de vijand daadwerkelijk verslaat. Het enige minpuntje op het gebied van audio is dat de dialogen van de Pawns in je party na verloop van tijd repetitief worden. Capcom had best nog wat tijd mogen steken in het schrijven van meer dialoog voor de stemacteurs.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar voor: Xbox Series X|S en pc.