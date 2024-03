Dragon’s Dogma 2 verscheen vorige week en mocht rekenen op lovende kritieken van de pers. De community daarentegen is verre van tevreden. Zo is er veel kritiek op de last minute toevoeging van microtransacties en ook de performance is niet echt denderend.

Capcom gaf al aan de berichten te horen en dat ze met een update zouden komen. Via X laat de ontwikkelaar nu weten wat de aanstaande Dragon’s Dogma 2 update precies zal doen. De belangrijkste toevoeging is dat de framerate cap op 30fps kan worden gezet naast variabel, dit op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

De update zal ook de zeldzaamheid van de ‘Art of Metamorphosis’ aanpassen, waardoor je die sneller kunt verkrijgen via Pawn Guilds, wat de push naar mictrotransacties reduceert. De patch notes zijn als volgt: