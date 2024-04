Capcom brengt ons al een paar jaar de ene uitstekende game na de andere en ook Dragon’s Dogma 2 mag zich in het rijtje van toppers scharen. De grote releases van de Japanse uitgever doen het ook steevast uitstekend aan de kassa en dat is met deze nieuwe game niet anders.

De uitgever heeft laten weten dat de game in minder dan 2 weken meer dan 2,5 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Een uitstekend resultaat waar Capcom erg blij mee is, al hebben ze nog een lange weg te gaan om het origineel te overtreffen, dat op 10 miljoen verkopen staat.

In het persbericht laat de uitgever ook weten dat ze aan de game blijven werken om zo aan alle verwachtingen van de spelers te blijven voldoen. Wat wij van Dragon’s Dogma 2 vinden lees je deze week nog in onze review.