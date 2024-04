Fans van Dragon’s Dogma 2 zijn er nu al zeker van en trekken naar Reddit: het spel zal een uitbreiding krijgen. Dit is niet alleen gebaseerd op het feit dat de eerste Dragon’s Dogma ook een uitbreiding kreeg in de vorm van Dark Arisen; spelers merken namelijk ook op dat het spel zelf hint naar een aankomende uitbreiding.

Het spel bevat diverse verwijzingen naar een Noordelijk land in de dialogen van personages en in de omschrijvingen van items. Fans merken ook op dat een aantal monsters lijken te ontbreken. Hoewel er wel uitrustingssets en wapens zijn die lijken te zijn gebaseerd op monsters, zijn de monsters zelf nergens te bekennen. Een voorbeeld hiervan is de hydra, een monster dat prominent aanwezig was in het eerste deel.

Dit kan wijzen op missende content vanwege tijdsdruk, maar fans denken dat er meer achter zit. Een andere reden hiervoor is de opmerkelijke aanwezigheid van diverse oude deuren die te vinden zijn in de wereld, waarvan er een aantal aan de uiterste einden zijn geplaatst.

Denk jij dat er een uitbreiding komt voor Dragon’s Dogma 2? Laat het ons weten in de reacties.

Dragon’s Dogma 2 is nu beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt meer over het spel lezen in onze review.