Ontwikkelaar Arrowhead Game Studios brengt met vrij hoge regelmaat nieuwe updates uit voor Helldivers 2, waarmee (nieuw ontstane) issues worden aangepakt. Zo was er een probleem met arc wapens, waardoor de game kon bevriezen.

Dit kan natuurlijk knap vervelend zijn als je middenin de actie zit, daarom is er nu een kleine update uitgerold die dit specifieke probleem aanpakt. Na het installeren zou het euvel zich niet langer voor mogen doen.

Overview

Whats been done in this patch.

Fixes to the Arc based weapons

Fixes

Game no longer freezes when firing arcs from the following weapons and stratagems