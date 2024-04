Afgelopen week kwam er een nieuwe trailer uit van Visions of Mana, Square Enix’ nieuwste game in de Mana-franchise. Er komt steeds meer informatie naar buiten, waaronder in een interview van Noisy Pixel met Mana producer Masaru Oyamada.

In het interview werd Oyamada gevraagd hoe lang het spel ongeveer zou zijn. Hoewel de producer op die vraag geen exact antwoord wist te geven, kon Oyamada wel vertellen dat Visions of Mana qua content de hoogste hoeveelheid aan inhoud in de franchise tot nu toe zal hebben.

“The team is in the middle of optimizing the final game, so changes can happen depending on that, and I can’t give a clear answer at the moment. However, it definitely has the highest volume of content you can enjoy within the series.”