Wie dit jaar grote first party titels van Sony verwacht, komt helaas bedrogen uit. De uitgever gaf namelijk in februari reeds aan dat het geen grote eigen titels meer zou uitbrengen voor april 2025. Dat wilt echter niet zeggen dat PlayStation gamers helemaal in de kou blijven staan. Sony zet nog steeds in op third party titels én zal ook wat kleiner werk uitbrengen.

Journalist Jeff Grubb liet in zijn Giant Bomb podcast immers optekenen dat Sony dit jaar enkele kleinere titels voor ons in petto heeft, waaronder Astro Bot. Mogelijk horen we meer over deze titels in de State of Play die volgens de geruchten in mei zou plaatsvinden. Ook de remake van Silent Hill 2 – een third party spel – zou daar in de schijnwerpers geplaatst worden.