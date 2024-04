In februari organiseerde Sony PlayStation een State of Play waarin we veel games te zien kregen en naar verluidt wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe editie voor mei, gezien verschillende games die in februari werden getoond inmiddels verkrijgbaar zijn, of bijna verschijnen.

Jeff Grubb van Giant Bomb heeft laten weten dat hij meermaals gehoord heeft dat er voor mei een nieuwe State of Play gepland staat, al kan het ook een PlayStation Showcase zijn. Gezien Sony ook vorig jaar in mei een PlayStation Showcase organiseerde, klinkt het erg plausibel.

Dit volgt op berichten dat de remake van Silent Hill 2 in verschillende landen van een leeftijdsclassificatie is voorzien, wat mogelijk één van de games is die getoond wordt. Verdere details over de inhoud zijn nog niet bekend, daarnaast moeten we de officiële bevestiging nog afwachten.