Front Mission 2 Remake kwam vorig jaar oktober alleen uit voor de Nintendo Switch. Deze maand zal de game echter ook gaan uitkomen voor andere platformen.

De originele Front Mission 2 kwam in 1997 uit voor de Sony PlayStation. De tactische RPG is nu op de Nintendo Switch te spelen als remake en deze versie zal op 30 april 2024 ook uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Heb je een pc en weet je niet of Front Mission 2 Remake iets voor jou is? Dan kan je op Steam een demo downloaden. Geen mogelijkheid daartoe? Dan zal je het moeten doen met een nieuwe video, waarmee je kunt checken of het spel in je straatje past.