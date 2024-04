Het is inmiddels al meer dan twee jaar geleden sinds Ubisoft de remake van Splinter Cell aankondigde. Afgezien van enkele geruchten, is het erg stil geweest rondom deze game. Het lijkt er echter op dat de stilte over niet al te lange tijd doorbroken zal worden en wel tijdens de recent aangekondigde Ubisoft Forward.

Kort na de aankondiging van Ubisoft Forward heeft ontwikkelaar Ubisoft Toronto zijn banners op sociale media platforms X en Facebook aangepast naar een afbeelding van de iconische multi-vision goggles. Een niet zo subtiele hint dus dat we binnenkort meer gaan horen over de Splinter Cell Remake.

Volgens de laatste geruchten zal de Splinter Cell Remake volgend jaar uitkomen. Of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn, zullen we waarschijnlijk in juni te weten komen.