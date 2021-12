Er gaan al een lange tijd geruchten dat Ubisoft werkt aan een nieuwe Splinter Cell en nu heeft de uitgever een officiële aankondiging gedaan. Het betreft echter een remake van de originele Splinter Cell, die momenteel in ontwikkeling is bij Ubisoft Toronto.

De game wordt gemaakt met behulp van de Snowdrop Engine en momenteel wordt het team verdere vormgegeven, waarbij Ubisoft expliciet zoekt naar mensen die aan de originele games hebben gewerkt. In de video hieronder wordt het nodige over deze remake uit de doeken gedaan, maar het is nog niet duidelijk voor welke platformen de game zal verschijnen en wanneer de release gepland staat.