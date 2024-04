In een tijd waarin alles steeds duurder wordt kunnen ook de laatste der Mohikanen niet achterblijven en daarom heeft Electronic Arts besloten om de prijs van EA Play te gaan verhogen. GamesIndustry.biz heeft vernomen dat de prijs van alle lidmaatschap tiers iets omhoog gaat.

De prijzen die genoemd worden zijn echter in dollars en ponden, dus het is wat lastig om er een prijs in euro’s op te plakken. Dit omdat de prijzen in euro’s al overeenkomen met de nieuwe prijzen in dollars. De vraag is of de prijs in euro’s dan ook omhoog gaat of gewoon blijft zoals het is.

Hieronder op een rijtje de verhogingen:

EA Play standaard per maand – Van $4.99 / £3.99 naar $5.99 / £5.99

EA Play standaard per jaar – Van $29.99 / £19.99 naar $39.99 / £35.99

EA Play Pro per maand – Van $14.99 / £14.99 naar $16.99 / £16.99

EA Play Pro per jaar – Van $99.99 / £89.99 naar $119.99 / £109.99

De prijsverhoging zou vanaf 10 mei moeten gaan gelden. De reden voor het verhogen van de prijzen is om de service qua kosten in lijn te brengen met de marktwaarde.