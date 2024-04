Het lijkt nog maar gisteren dat de ondergetekende vol trots zijn goud-kleurige beeld van Ragnaros uit de 15 Year Anniversary Collector’s Edition van World of Warcraft in zijn kast plaatste. Zo zie je maar weer: de tijd vliegt en eind dit jaar mag World of Warcraft twintig kaarsjes uit gaan blazen. Gezien dat moment vrij dicht tegen de release van World of Warcraft: The War Within aan zal zitten, heeft dat Blizzard doen besluiten om alles in één mooie Collector’s Edition te stoppen.

De World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector’s Edition is vanaf heden voor te bestellen in de Blizzard Gear Store. Voor het bedrag van € 200,- mag jij jezelf eigenaar noemen van een mooie verpakking met daarin een hardcover artbook, een pin waarop Anduin, Alleria en Thrall staan afgebeeld én de ster van de show is natuurlijk het schitterende beeld van een gryphon rider inclusief zijn gryphon. Natuurlijk is dit beeld ook goud gekleurd, zodat hij mooi naast Ragnaros past.

Naast deze fysieke leukigheden krijg je ook de Epic Edition van World of Warcraft: The War Within erbij, waarmee je drie dagen early access hebt tot de nieuwe uitbreiding, 30 dagen aan gametime en wat speciale cosmetics voor in de game zelf. Wanneer de Collector’s Edition bij jou thuis wordt afgeleverd is nog onduidelijk, maar volgens de productpagina zal hij verzonden worden zodra The War Within beschikbaar is.