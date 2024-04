Het ontwikkelingsproces van The Wolf Among Us 2 is best turbulent geweest. Telltale Games ondervond veel moeilijkheden, maar uiteindelijk werd deze langverwachte sequel dan eindelijk aangekondigd. Normaal gezien zou de game in 2023 uitkomen, maar intussen is al gebleken dat dit doel niet is gehaald. De releasedatum werd verplaatst naar 2024 en nu heeft de ontwikkelaar wat nieuws gegeven over het proces.

In een post op het Telltale forum laat de ontwikkelaar weten dat er nog steeds gewerkt wordt aan The Wolf Among Us 2, maar dat er momenteel nog geen grote update kan worden gegeven.

“We’ve been quiet because we’ve been heads down, focusing on the promise of #TWAU2.

While we can’t give a big update yet, here’s a little something for you: In-progress shots from the current build.

The work continues.

The Fabletown gang will be back.

Thanks for being fans.”

Wat er echter wél kan worden gegeven, is een nieuwe reeks aan screenshots. Deze kan je hieronder bekijken en hopelijk verzachten ze de pijn van het lange wachten een beetje.