De juiste knoppen indrukken op het juiste tempo, beat of melodie – of juist bewegen… De ritmische games zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Een bekend voorbeeld is uiteraard Guitar Hero toen, nu zijn we vooral in de weer met Beat Saber. Steeds meer ontwikkelaars proberen ook hun eigen draai te geven aan het genre. In dit geval is dat letterlijk zo, want in Spin Rythm XD moet je jouw controller draaien om de juiste knoppen op tijd in te drukken.

Spin Rythm XD verscheen vorig jaar al op de pc en Nintendo Switch en begeeft zich op 9 juli ook richting de PlayStation consoles en PlayStation VR2. Je hebt veel vrijheid in de game om de muziek op het juiste moment te spelen. Zo kan je gebruikmaken van de pookjes van je controller, maar ook je controller kantelen of draaien. Zelfs het touchpad komt aan bod tijdens het spelen van de game. De uitdaging die de tracks je voorschotelen variëren van makkelijk tot moeilijk.

De nieuwe VR-modus zal ook gratis beschikbaar zijn voor pc.